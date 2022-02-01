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Тюменские врачи исследовали фактор риска смерти при остром инфаркте миокарда

Общество, 18:43 25 февраля 2022

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

У пациентов с острым инфарктом миокарда при поступлении в стационар необходимо обязательно исследовать уровень креатинина сыворотки. Это, по мнению доцента кафедры кардиологии и кардиохирургии с курсом скорой медицинской помощи Тюменского ГМУ, врача-кардиолога областной клинической больницы № 1 Евгения Межонова, позволит сразу выявить пациентов с риском развития острой почечной недостаточности и оперативно принять профилактические меры, а значит, сохранить им жизнь.

Креатинин — это белок, участвующий в обменных процессах, преимущественно в мышечной ткани, сердце и печени. Он выводится из организма с мочой, поэтому является важным показателем правильной работы почек.

"Несмотря на успех современных методов восстановления кровотока в заблокированных коронарных артериях, наличие хронической болезни почек является фактором риска смерти у больных с инфарктом, - пояснил он. - Но, как показали исследования, начало острой почечной недостаточности у пациентов с острым инфарктом можно прогнозировать с помощью ряда параметров. В их числе – возраст старше 75 лет, женский пол, степень тяжести острой сердечной недостаточности".

Врачи и ученые Тюменского ГМУ детально исследовали проблему. Исследование длилось в течение года, среди пациентов были люди в возрасте 32-95 лет, большинство из них – мужчины.

Результаты исследования опубликованы в "Saudi Journal of Kidney Diseases and Transplantation".

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# здравоохранение , наука

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