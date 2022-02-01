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В Тюмени молодого мужчину сбил грузовой поезд

Происшествия, 14:33 25 февраля 2022

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Грузовой поезд сбил мужчину 1992 года рождения, который шел вдоль железнодорожного полотна по остановочной платформе на перегоне Тюмень – Войновка Тюменского района ночью 24 февраля. Обстоятельства выясняются, сообщает пресс-служба Тюменского ЛО МВД России на транспорте.

Сообщение о травмированном мужчине поступило в дежурную часть Тюменского линейного отдела МВД России на транспорте. "Мужчина был госпитализирован в одну из городских больниц с травмами различной степени тяжести. Сотрудники Тюменского линейного отдела МВД России на транспорте проводят проверку и устанавливают все обстоятельства случившегося", – сообщает пресс-секретарь Тюменского ЛО МВД России на транспорте Ольга Гультяева.

Как выяснилось, житель пос. Боровский Тюменской области шел вдоль железнодорожного полотна по остановочной платформе, однако находился в габарите поезда. Машинист грузового состава, увидев человека, подавал предупреждающий сигнал и применил экстренное торможение, но травмирования избежать не удалось.

Транспортные полицейские напоминают, что железная дорога – зона повышенной опасности. Движение вдоль железнодорожных путей разрешается не ближе пяти метров от крайнего рельса.

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# железная дорога , поезда

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