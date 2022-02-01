18 магистрантов ТюмГУ получат стипендию Потанина

| Фото: группа "Благотворительный фонд Владимира Потанина" ВКонтакте | Фото: группа "Благотворительный фонд Владимира Потанина" ВКонтакте

Победителями конкурса на получение именной стипендии Владимира Потанина среди магистрантов стали 18 студентов Тюменского госуниверситета. Они будут получать ежемесячную стипендию в размере 25 тысяч рублей до окончания обучения в магистратуре.

Как сообщили в управлении стратегических коммуникаций ТюмГУ, в конкурсе участвовали 5 тыс. 707 человек. Во второй этап отбора, который прошел в онлайн-формате, по результатам заочной экспертизы прошли 2 тыс. магистрантов из 75 вузов.

Как отметил ректор ТюмГУ Иван Романчук, для вуза чрезвычайно важно, чтобы как можно больше студентов были вовлечены в научные исследования уже на уровне магистратуры и благотворительный фонд Владимира Потанина этому способствует.