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Тюменская спортсменка стала лучшей на первенстве Европы по тайскому боксу

Спорт, 17:18 25 февраля 2022

департамент по спорту и молодежной политике Тюмени | Фото: департамент по спорту и молодежной политике Тюмени

Тюменская спортсменка Сабина Магомедова выиграла первенство Европы по тайскому боксу в Стамбуле. В финальном поединке над соперницей из Турции она одержала победу досрочно, сообщает областной департамент по спорту и молодежной политике.

Сабина стала лучшей в возрастной группе 12-13 лет. Она тренируется в спорткомплексе "Тюменец" третий год под руководством тренера Максима Ильиных. Имеет победы на первенстве России и Всероссийских соревнованиях "Кубок содружества".

Всего соревнования по тайскому боксу в Турции собрали спортсменов из 35 стран.

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# тайский бокс

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