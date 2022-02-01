Тюменская спортсменка стала лучшей на первенстве Европы по тайскому боксу

| Фото: департамент по спорту и молодежной политике Тюмени | Фото: департамент по спорту и молодежной политике Тюмени

Тюменская спортсменка Сабина Магомедова выиграла первенство Европы по тайскому боксу в Стамбуле. В финальном поединке над соперницей из Турции она одержала победу досрочно, сообщает областной департамент по спорту и молодежной политике.

Сабина стала лучшей в возрастной группе 12-13 лет. Она тренируется в спорткомплексе "Тюменец" третий год под руководством тренера Максима Ильиных. Имеет победы на первенстве России и Всероссийских соревнованиях "Кубок содружества".

Всего соревнования по тайскому боксу в Турции собрали спортсменов из 35 стран.