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В Арктике появится флаг с логотипом "Тюменского времени"

Общество, 17:10 25 февраля 2022

Корреспондент "Тюменского времени" Дарина Халина встретилась с участниками экспедиции в Арктику, которые 25 февраля прибыли в Тюмень, и передала им флаг телеканала. Путешественники установят его на острове.

Участникам экспедиции предстоит проехать на снегоходах более двух тысяч километров. Стартовала она из поселка Тазовского, конечная точка — остров Рыкачева в Карском море. Путешественники по традиции планируют выйти в радиоэфир с острова и установить там памятную табличку известному метеорологу и академику Рыкачеву.

Подробнее об экспедиции можно узнать в сюжете на официальном youtube-канале телеканала "Тюменское время".

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# Тюменское время

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