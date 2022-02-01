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Две новые детские площадки возведут в Тюменском районе в 2022 году

Общество, 11:36 27 февраля 2022

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Детские площадки построят в Тюменском районе в 2022 году в рамках государственной программы "Комплексное развитие сельских территорий", сообщает пресс-служба муниципалитета.

Игровой комплекс появится в Молодежном парке поселка Московский на месте существующей детской площадки. Сейчас проект находится на стадии поставки. Работы по установке комплекса планируют завершить до 15 июня. До 1 мая детская площадка появится и в селе Чикча. Уже заключен договор на строительно-монтажные работы.

Отметим, ранее в рамках программы комплексного развития сельских территорий площадка для занятия адаптивной физической культурой и адаптивным спортом для людей с ограниченными возможностями здоровья и пешеходная дорожка появилась в поселке Боровский. Игровые площадки возвели в Успенке и Посохова. А в селе Онохино появилось уличное освещение.

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# благоустройство , детские площадки , Тюменский район

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