Тюменцам объяснили, зачем нужен трек-номер посылки

| Фото: Почта России | Фото: Почта России

Трек-номер почтового отправления служит для отслеживания его перемещения на каждом этапе пути. Об этом рассказали специалисты УФПС по Тюменской области, пишет "Мегатюмень".

Номер присваивается почтовому отправлению при оформлении посылки. Он состоит из 14 цифр, которые содержат индекс почтового отделения получателя, месяц печати штрихкодового идентификатора, уникальный номер отправления, а последняя цифра - контрольная.

"Для международных почтовых отправлений регламентом Всемирного Почтового Союза утвержден единый стандарт трек-кода. Тип почтового отправления определяют две первые латинские буквы, следующие девять цифр в трек-номере, состоят из уникального восьмизначного номера и последней проверочной цифры. Две последние латинские буквы в номере отслеживания указывают на страну отправления", - сообщили в УФПС.

Отслеживать почтовое отправление можно оперативно по трек-номеру на сайте или в мобильном приложении Почты России. Регистрация в личном кабинете поможет сохранять список отправлений, получать оповещения о перемещении отправлений на электронную почту, а также просматривать историю отправлений.