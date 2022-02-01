Нефтяники провели День белого медведя в подшефной школе

| Фото: ООО «РН-Уватнефтегаз» | Фото: ООО «РН-Уватнефтегаз»

25 февраля, в преддверии Международного дня полярного (белого) медведя, ООО "РН-Уватнефтегаз" провел в МАОУ СОШ № 25 г. Тюмени тематический урок для пятиклассников. Дети узнали больше об охране самого крупного наземного хищника планеты, а также о деятельности ПАО "НК "Роснефть" в сфере охраны окружающей среды и экологии.

Как рассказала начальник отдела оценки и развития персонала ООО "РН-Уватнефтегаз" Елена Рудык, забота об экологии и окружающей среде – приоритетная задача "Роснефти", которая финансирует исследования редких видов животных, уделяя особое внимание белому медведю. Компания реализует программу по поддержке и защите белых медведей, в том числе, спасению и реабилитации осиротевших медвежат.

С 2013 года под опекой "Роснефти" находятся белые медведи во всех российских зоопарках. Начиная с 2014 года Арктический Научный Центр "Роснефти" совместно с Советом по морским млекопитающим изучает белых медведей, используя для наблюдений современные технологии. Полученные результаты позволяют значительно расширить и актуализировать сведения о популяции белых медведей, обитающих в российской Арктике - путях их миграции, физическом состоянии особей, а также разработать мероприятия по сохранению животных.

В ходе урока школьники узнали много интересных фактов о белых медведях, в том числе историю о том, как в 2018-2019г.г. на севере Красноярского края нефтяная компания приняла участие в спасении двух медвежат – годовалой Марфы в городе Норильске и Урсулы с острова Диксон. Обе в настоящее время содержатся в парке флоры и фауны "Роев ручей" в Красноярске. В 2019 году при поддержке Министерства культуры России и Компании "Роснефть" на киностудии "Союзмультфильм" состоялась премьера финальной серии легендарного мультфильма о приключениях белого медвежонка "Умка". Завершающую часть трилогии под названием "Умка на ёлке" ребята с удовольствием посмотрели в конце урока, а также приняли участие в викторине, отвечая на вопросы по материалу, который усвоили во время презентации.

"На вопросы дети отвечали дружно и часто хором. О том, что ребятам была интересна тема, говорит обилие вопросов, которые они задали. Кто-то делился своими познаниями о белых медведях, экологии и даже добыче нефти", - рассказала Елена Рудык.

Напомним, "РН-Уватнефтегаз" патронирует МАОУ СОШ №25 г. Тюмени, где с 2018 года открыты профильные "Роснефть-классы", в которых углубленную подготовку получают ученики 10 и 11 классов. Дополнительные знания позволяют выпускникам осознанно сделать выбор будущей профессии, поступив в вузы страны на профильные, нефтяные специальности, чтобы в дальнейшем пополнить кадровый резерв крупнейшей нефтяной компании мира.