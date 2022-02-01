Сколько в норме длится сезонная линька домашних питомцев, рассказал ветеринар

| Фото: Виктор Сергеев, ИА "Тюменская линия" | Фото: Виктор Сергеев, ИА "Тюменская линия"

Выпадение и отрастание новой шерсти — естественный процесс, который связан со здоровьем домашнего животного, его иммунитетом и самочувствием. Ветеринар рассказал, как действовать во время сезонной линьки питомца.

В норме линька происходит у собак и кошек дважды в год. Также происходит смена детской шерсти на взрослую, линька после рождения потомства и во время или после течки. Ежедневное незначительное выпадение шерстинок — тоже в порядке вещей.

Линька весной начинается сразу после завершения морозов. Животное сбрасывает теплый подшерсток и густую шерсть, идет обновление шкуры к лету.

Естественная сезонная линька протекает в течение 7–14 дней. Шерсть обновляется постепенно, поэтому не стоит пытаться вычесать всё и сразу. Эффективно удаляет лезущую шерсть четка-перчатка.

Если ваши домашние животные оставляют за собой шерстяной шлейф независимо от времени года — это повод посетить ветеринара, пишет "АиФ- Западная Сибирь".