В Тюменской области еще один центр гимнастики откроют в августе 2023 года

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Центр гимнастики откроют в Тобольске в 2023 году. Он расположится в 7а микрорайоне города. Строительство объекта началось, рабочие заняты погружением свай. Из 576 забиты 320. Этот этап работ завершится в марте.

Об этом компания ЗапСибНефтехим сообщает в своем Instagram.

Строительство центра гимнастики в Тобольске - совместный проект правительства Тюменской области, администрации города и СИБУРа по развитию городской инфраструктуры.

"Спортивная гимнастика - один из наиболее востребованных детских видов спорта в городе, сегодня ею занимаются более 700 спортсменов. Специализированного зала для гимнастов в Тобольске никогда не было. Тренировки проходят в переоборудованных арендованных залах, условиях в которых не позволяют городским атлетам улучшать профессиональный уровень", - рассказали в СИБУРе.

Площадь нового центра составит 4 тыс. 800 кв. метра, спортивные залы расположат на трех этажах. Трибуны центрального зала рассчитаны на 350 человек. Тобольский центр гимнастики сможет принимать не только городские, но и региональные соревнования.

"По периметру здания на высоте трех метров будет терраса, на ней разместится прогулочная зона с озеленением. Благоустроят и прилегающую территорию – парковки, тротуары, газоны", - добавили эксперты.

Срок сдачи объекта – август 2023 года.

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Напомним, в январе 2022 г. губернатор Тюменской области Александр Моор, председатель правления ПАО "СИБУР Холдинг" Дмитрий Конов и глава Тобольска Максим Афанасьев подписали соглашение о развитии Тобольска. Документ в первую очередь направлен на создание городских скверов и благоустройство придомовых территорий, расширение досугово-культурного и спортивного сектора города, сохранение и восстановление объектов исторического наследия.

Анжела Лебедева