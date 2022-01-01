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Александр Моор, Дмитрий Конов и Максим Афанасьев подписали соглашение о развитии Тобольска

Губернатор, 16:13 28 января 2022

администрация Тобольска | Фото: администрация Тобольска

Губернатор Тюменской области Александр Моор, председатель правления ПАО "СИБУР Холдинг" Дмитрий Конов и глава города Тобольска Максим Афанасьев подписали соглашение между правительством региона, ПАО "СИБУР Холдинг" и администрацией города, сообщает информационный центр правительства Тюменской области.

В соглашении предусмотрено создание городских скверов и благоустройство придомовых территорий, расширение досугово-культурного и спортивного сектора города, а также сохранение и восстановление объектов исторического наследия. Направления совместной работы отразятся на инвестиционном климате города и региона, расширят потенциал туристических услуг и отдыха граждан.

На церемонии присутствовал полномочный представитель президента Российской Федерации в Уральском федеральном округе Владимир Якушев.

Напомним, в ходе рабочей поездки в Тобольск Александр Моор, Владимир Якушев и Дмитрий Конов осмотрели терминал аэропорта Ремезов. Владимир Якушев и Александр Моор вручили государственные награды.

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# Александр Моор , Владимир Якушев , Дмитрий Конов , Максим Афанасьев , соглашение , Тобольск

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