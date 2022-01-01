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Александр Моор вручил пятерым тюменцам награды за добросовестный труд

Губернатор, 14:55 28 января 2022

информационный центр правительства Тюменской области | Фото: информационный центр правительства Тюменской области

Пятерым тюменцам вручил награды за добросовестный труд губернатор Тюменской области Александр Моор 28 января, сообщает информационный центр правительства Тюменской области.

Торжественная церемония награждения прошла во Дворце Наместника в Тобольске во время рабочей поездки главы региона в древнюю столицу Сибири.

В числе удостоенных благодарностей губернатора Тюменской области - педагоги, работники социальной сферы, юстиции и строительной отрасли.

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# Александр Моор , Тобольск

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