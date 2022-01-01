Владимир Якушев вручил госнаграды руководителям СИБУРа и тюменским пожарным

| Фото: информационный центр правительства Тюменской области | Фото: информационный центр правительства Тюменской области

Торжественная церемония вручения государственных наград прошла во Дворце наместника в Тобольске в рамках рабочей поездки полномочного представителя президента России в Уральском федеральном округе Владимира Якушева в Тюменскую область.

"Сегодня мы чествуем тех, кто своим каждодневным трудом вносит неоценимый вклад в развитие и процветание нашей страны. Настоящий патриотизм проявляется именно в добросовестном выполнении своего профессионального долга", - подчеркнул полпред главы государства.

Председатель правления ПАО "СИБУР Холдинг" Дмитрий Конов награжден орденом Александра Невского.

"Мне особенно приятно, что награждение проходит в Тобольске. Наша большая миссия - развивать отечественную нефтехимию и при этом оставаться социальным партнером для регионов и муниципалитетов, в которых мы работаем, вносить вклад в их развитие. Наиболее концентрированно и ярко это удалось сделать в Тобольске", - подчеркнул Дмитрий Конов.

Председатель правления, генеральный директор ООО "СИБУР" Михаил Карисалов удостоен ордена Дружбы.

Пожарные Николай Шурыгин и Дмитрий Иваненко награждены медалью "За отвагу на пожаре". "В российском МЧС служат высокопрофессиональные специалисты, которые уверенно действуют в экстремальных ситуациях, - подчеркнул Владимир Якушев. - В период лесных пожаров 2021 года благодаря усилиям огнеборцев удалось избежать серьезных потерь и человеческих жертв".

Евгений Бабенко