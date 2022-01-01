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Александр Моор, Владимир Якушев и Дмитрий Конов осмотрели терминал аэропорта Тобольска

Губернатор, 13:52 28 января 2022

информационный центр правительства Тюменской области | Фото: информационный центр правительства Тюменской области

Терминал аэропорта города Тобольска Ремезов осмотрели полномочный представитель президента РФ в Уральском Федеральном округе Владимир Якушев, губернатор Тюменской области Александр Моор и председатель правления ПАО "СИБУР Холдинг" Дмитрий Конов в ходе рабочей поездки, сообщает информационный центр правительства Тюменской области.

Напомним, аэропорт Тобольска построен при участии нефтегазохимической компании СИБУР в партнерстве с Тюменской областью. Он оснащен взлетно-посадочной полосой длиной 2 тыс. 400 м, способен принимать и обслуживать воздушные суда типа SSJ-100, Boeing-737, Airbus A320/321. Пропускная способность аэропорта составляет до 380 человек в час.

"Ремезов" открыли в сентябре 2021 года. В октябре начались регулярные полеты в Москву и Екатеринбург, а в ноябре - в Новосибирск и Санкт-Петербург. В январе из Тобольска были открыты новые рейсы в Сургут и Нижневартовск. Это субсидируемые направления. Планируется, что в 2022 году авиакомпании, помимо Москвы, будут летать уже по девяти субсидируемым маршрутам из Тобольска.

28 января аэропорт преодолел планку в 10 тыс. пассажиров со дня открытия.

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# Александр Моор , аэропорт , Владимир Якушев , Дмитрий Конов , Ремезов , Тобольск

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