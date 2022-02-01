Границу между магией и технологиями обозначат на новой выставке в "Конторе пароходства"

| Фото: группа "Контора пароходства" ВКонтакте | Фото: группа "Контора пароходства" ВКонтакте

Персональная выставка Дениса Протопопова "Mistakes and mamories" откроется в "Конторе пароходства" 4 марта. Ее цель — прощупать новые границы между магией, технологическими изобретениями и ритуалами.

В первый день экскурсию проведут художник Денис Протопопов и куратор Ольга Зубова. Вход свободный, начало в 19 часов, регистрация не требуется.

С 5 марта выставка работает с 11 до 21 часа без выходных. Цена обычного билета — 250, для студентов и пенсионеров — 100, для групп от пяти человек — 150 рублей.