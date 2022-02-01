Больше, чем путешествие: в Тюмени назвали победителя проекта развития предпринимательства в туризме

| Фото: ТРО "Опора России" | Фото: ТРО "Опора России"

Победителем проекта "Больше, чем путешествие" в Тюмени признан проект "Лагуна" — групповые туры по аквапаркам и термальным источникам. Его разработала команда Тимофея Безуглова из Челябинска, сообщает ТРО "Опора России".

Напомним, 35 молодых людей из всех регионов УФО: Свердловской, Челябинской, Курганской, Тюменской областей, ХМАО и ЯНАО стали участниками президентской платформы "Больше, чем путешествие" в Тюмени 23-25 февраля.

Организаторы - ТРО "Опора России", комитет по туризму - накануне разработали проект "Предпринимай в Тюмени", который презентовали в главном офисе президентской платформы и он стал пилотным для всей страны.

"Проект "Больше, чем путешествие" - это своего рода продолжение программ кешбэка. Но он, по решению президента Путина, предназначен специально для молодежи. Мы в "Опоре России" разработали программу "Предпринимай в Тюмени", которую презентовали в "Travel офисе" – главный офис проекта "Больше, чем путешествие". Тюменский проект стал пилотным в предпринимательстве, занятым туризмом", - рассказала Виктория Голина.

В команду проекта в Тюмени вошли студенты, начинающие предприниматели, молодые специалисты–госслужащие, которые являются участниками платформы "Россия – страна возможностей", проекта "Другое дело" и конкурсов "Большая перемена" и "Твой ход".

Тимофей Безуглов из Челябинска отметил важность проекта "Больше, чем путешествие": "Очень полезная и ориентированная на практику образовательная программа, понравилась поездка в Тобольск, удивило большое количество красочных локаций. Вначале я ехал просто отдохнуть и немного отвлечься от Челябинска, но был приятно удивлен тем, что получил знания, которые смогу применить". И добавил, что вернулся бы в Тюменскую область, чтобы развивать свой бизнес: "Интересный регион, с перспективными показателями роста качества жизни. Инвестиционный климат области очень привлекателен".

Участники проекта за три дня побывали на обзорных экскурсиях в Тюмени, Тобольске, на полигоне ТИУ в с. Успенка. Они прошли мастер-классы от предпринимателей Тюмени, Тобольска по разработке проектов, генерации идей, грамотному распоряжению средств в бизнесе. Каждый из них сможет полученные знания, навыки применить на практике в своем регионе или в Тюменской области.

Подробней о проекте "Больше, чем путешествие" здесь.

Анжела Лебедева