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О приемах реабилитации близких с инвалидностью рассказывают тюменцам на ютуб-канале

Общество, 17:29 26 февраля 2022

Скриншот видео с ютуб-канала Областного центра реабилитации инвалидов | Фото: Скриншот видео с ютуб-канала Областного центра реабилитации инвалидов

Проект "Школа реабилитации и ухода" запустил Областной центр реабилитации инвалидов на ютуб-канале. Каждая лекция содержит рекомендации практикующих специалистов по уходу, развитию или реабилитации инвалидов и детей-инвалидов.

Проект подготовлен неврологом, педиатром, врачом ЛФК, логопедами, психологами, инструкторами по адаптивной физической культуре, специалистами по реабилитации.

Занятия на канале будут появляться каждую неделю. Уже сейчас можно ознакомиться с первым уроком, который адресован родителям детей с нарушениями речи: "Молчун или говорун. Механизмы запуска речи, советы логопеда для занятий в домашних условиях", сообщает департамент социального развития Тюменской области.

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# YouTube , реабилитация

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