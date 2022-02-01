Волонтеров из Тюменской области приглашают на стажировку в Кузбасс

| Фото: Добровольческое движение Тюменской области ВКонтакте | Фото: Добровольческое движение Тюменской области ВКонтакте

Волонтеры из Тюменской области могут пройти обучающую стажировку в Кемеровской области. Она пройдет с 11 по 17 апреля.

Как сообщили корреспонденту "Тюменской линии" в координационном ресурсном центре поддержки добровольческого движения региона, заявки на участие принимаются до 6 марта по ссылке.

"На стажировку могут поехать специалисты добровольческих организаций и объединений, ресурсных центров добровольчества, а также представители власти, курирующие добровольчество", - отметили организаторы.

Участники познакомятся с практиками взаимодействия доброваольцев с некоммерческими организациями, бизнесом, органами власти и местного самоуправления. Представители Кемеровской области поделятся лучшими практиками по социальному, инклюзивному, корпоративному и серебряному добровольчеству. Стажеры также посетят муниципальные центры добровольчества в Белово и Новокузнецке.