Тобольский БК "Нефтехимик" одержал две победы в Липецке

| Фото: БК "Нефтехимик" во ВКонтакте | Фото: БК "Нефтехимик" во ВКонтакте

Два поединка против аутсайдера чемпионата российской Суперлиги-2 провели игроки БК "Нефтехимик" из Тобольска.

В Липецке тоболяки дважды переиграли клуб "МицуБаскет", занимающий последнее место в чемпионате. Первая встреча завершилась со счетом — 89:46. Самым результативным в составе гостей стал Егор Чернышев, набравший 16 очков. В повторном матче гости одержали еще более уверенную победу — 94:57. В составе тоболяков Владислав Лисовский набрал 15 очков и отдал 12 точных передач.

После очередного тура "Нефтехимик" набрал 48 очков и занимает девятую строчку в турнирной таблице. Регулярный чемпионат подопечные Дмитрия Тараканова завершат домашними матчами. 8 и 9 марта они примут "Динамо-МГТУ" из Майкопа, а 12 и 13 марта сыграют со ставропольским "Динамо".

Евгений Новоселов