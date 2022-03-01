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Тюменские библиотекари и волонтеры создают пособия для особых детей

Общество, 09:55 01 марта 2022

Тюменская библиотека для слепых, филиал ТОНБ | Фото: Тюменская библиотека для слепых, филиал ТОНБ

Шесть дидактических пособий для особых детей создают сотрудники Централизованной библиотечной системы Тюмени, Тюменской специальной библиотекой для слепых и волонтеры с января 2022 года.

Они помогут детям с особыми потребностями систематизировать знания о внешнем мире, получить сведения о свойствах предметов и явлений, улучшить моторику, координацию движений, память и внимание, сообщают организаторы проекта.

В создании пособий участвуют серебряные добровольцы и семейные волонтеры. Рукодельницы изготавливают фигуры из фетра для пособия "Удивительные прищепки", а также адаптируют для нужд незрячих детей пособие "Колечки-резиночки". Как поясняют авторы, многие развивающие пособия можно использовать в работе с особыми детьми, но для этого их необходимо немного доработать, добавив или видоизменив некоторые элементы.

В Центре продолжается сбор материалов для трех видов пособий, среди которых "Сенсорная коробка". Подробнее здесь.

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