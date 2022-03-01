Росавиация организует вывоз россиян из-за рубежа

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" (архив) Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" (архив)

Росавиация совместно с МИД России и Ростуризмом с участием ведущих российских авиакомпаний работает над организацией гуманитарных рейсов для вывоза россиян из закрытых для полетов стран.

"Выполнение гуманитарных рейсов будет возможно при условии положительных решений авиационных властей стран ЕС, из/через которые будут организованы данные рейсы, - отмечено в сообщении Росавиации. - Совместно с МИД России и Ростуризмом с участием ведущих российских авиакомпаний будет осуществлён сбор данных и произведена оценка необходимых провозных емкостей, требуемых для перевозки".

Авиакомпании принимают меры по организации перевозок своих пассажиров через авиакомпании-партнеров. В случае отказа пассажира от перевозки осуществляется возврат денежных средств в полном объеме.

Принимая во внимание опыт организации подобных рейсов в 2020 году, сбор данных и их обработка требует время и создания специальных ресурсов. В этой связи гражданам России рекомендуется рассмотреть альтернативные маршруты возращения домой, что на текущий момент представляется наиболее предпочтительным. В частности, рекомендуется использовать коммерческие рейсы иностранных авиакомпаний для перелета в третьи страны, не ограничившие авиасообщение с РФ, затем рейсами российских или иностранных авиакомпаний - уже в РФ. Например, через Азербайджан, Армению, Казахстан, Катар, ОАЭ, Турцию.

Также ведомство советует использовать маршруты смешанного транспортного сообщения. Например, добираться до пунктов в Латвии, Литве, Польше и Финляндии, используя рейсы иностранных авиакомпаний или другой вид транспорта. Затем наземным транспортом - в пункты на территории России, в том числе через Белоруссию.

Рабочая группа по координации авиаперевозок соотечественников продолжает работу.