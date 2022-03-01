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Жители Бердюжского района получат новый корпус больницы и поликлинику

Общество, 17:05 01 марта 2022

Уральский МКС партии "Единая Россия" | Фото: Уральский МКС партии "Единая Россия"

Капитальный ремонт завершается в Бердюжской районной больнице. Ход проведения ремонтных работ проинспектировал депутат Госдумы от Тюменской области Иван Квитка в ходе визита в муниципалитет, сообщает Уральский МКС партии "Единая Россия".

В настоящее время работы ведутся в хирургическом, детском, терапевтическом, приемном отделениях и роддоме. Планируется, что у учреждения появятся новый корпус и поликлиника.

Иван Квитка вместе с главой Бердюжского района Виктором Рейном и главврачом больницы Вячеславом Афанасьевым встретились с представителями фирм-подрядчиков, внесли коррективы и замечания по ряду выполненных работ.

"Сейчас устраняются выявленные на объекте недочеты. Важно сделать все качественно и в полном объеме, чтобы жители Бердюжского района могли лечиться в комфортных условиях", – пояснил он.

Иван Квитка напомнил, что на условия, в которых оказывалась медицинская помощь, пациенты и врачи учреждения пожаловались год назад. Тогда Иван Квитка и Виктор Рейн обратились к губернатору региона, который, в свою очередь, поддержал проект. Из федерального и регионального бюджетов в рамках программы модернизации первичного звена здравоохранения было выделено более 107 млн рублей из федерального и регионального бюджетов.

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# Бердюжский район , здравоохранение , Иван Квитка

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