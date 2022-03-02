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Дело ишимца, который произвел 760 бутылок поддельного алкоголя, передали в суд

Происшествия, 13:49 02 марта 2022

УМВД РФ по Тюменской области | Фото: УМВД РФ по Тюменской области

До шести лет лишения свободы грозит жителю Ишима, обвиняемому в незаконном обороте алкогольной продукции, сообщает пресс-служба УМВД РФ по Тюменской области.

По данным следствия, мужчина арендовал склад и планировал в дальнейшем реализовывать поддельную алкогольную продукцию. Полицейские обнаружили оборудование для производства поддельного алкоголя, тару со спиртом и картонные коробки с готовой фасованной продукцией.

Сотрудники полиции изъяли 760 бутылок алкогольной продукции и 270 пластиковых канистр, в которых находилось более 3 тыс. литров спиртосодержащей продукции. Общая сумма изъятого составила 1 млн 900 тыс. рублей.

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу. Санкции инкриминируемой части статьи предусматривают максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет.

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# суд , уголовное дело

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