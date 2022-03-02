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В Ишиме проведут реконструкцию школы, построенной в 40-х годах прошлого века

Экономика, 17:45 02 марта 2022

Администрация города Ишима во ВКонтакте | Фото: Администрация города Ишима во ВКонтакте

Реконструкция школы № 4 стартовала в Ишиме 1 марта. Контракт подписан, средства выделены из областного бюджета. Работы продлятся до конца 2023 года.

Об этом корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" рассказал заместитель главы Ишима по городскому хозяйству Дмитрий Лизунов.

Новую трехэтажную школу общей площадью 14 тыс. 25 кв. м построят с учетом всех современных требований.

По словам Дмитрия Лизунова, при реконструкции школы, которую построили в 40-х годах прошлого века, оставят фундамент пищеблока, потому что его возвели гораздо позднее.

Образовательное учреждение оборудуют современными системами отопления, кондиционирования и вентиляции. В школе предусмотрены просторные учебные кабинеты и лаборатории, актовый и два спортивных зала, библиотека.

На школьной территории появится большой физкультурно-оздоровительный комплекс, баскетбольная площадка и площадка для сдачи норм ГТО.

Инна Кондрашкина

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# ГТО , Ишим , реконструкция , строительство школы

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