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В Сладковском районе оштрафовали вожатых детского лагеря за избиение подростка

Происшествия, 14:42 02 марта 2022

УМВД России по Тюменской области | Фото: УМВД России по Тюменской области

Двоих вожатых, избивших подопечного, осудили в Сладковском районе, сообщает объединенная пресс-служба судебной системы Тюменской области.

В июле 2021 года молодые люди были вожатыми в детском оздоровительном центре "Прометей". В один из дней они несколько раз ударили 14-летнего подростка в грудь кулаком, обмотанным полотенцем.

В судебном заседании вожатые вину признали полностью, раскаялись. Суд оштрафовал молодых людей на 5 тыс. рублей каждого. Оба вожатых имеют высшее педагогическое образование. Сейчас они уволены и не работают с детьми.

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