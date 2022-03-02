В Сладковском районе оштрафовали вожатых детского лагеря за избиение подростка

| Фото: УМВД России по Тюменской области | Фото: УМВД России по Тюменской области

Двоих вожатых, избивших подопечного, осудили в Сладковском районе, сообщает объединенная пресс-служба судебной системы Тюменской области.

В июле 2021 года молодые люди были вожатыми в детском оздоровительном центре "Прометей". В один из дней они несколько раз ударили 14-летнего подростка в грудь кулаком, обмотанным полотенцем.

В судебном заседании вожатые вину признали полностью, раскаялись. Суд оштрафовал молодых людей на 5 тыс. рублей каждого. Оба вожатых имеют высшее педагогическое образование. Сейчас они уволены и не работают с детьми.