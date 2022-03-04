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О жизни и трудах Семёна Ремезова узнают тюменцы на электронной выставке

Общество, 08:26 04 марта 2022

Национальная электронная библиотека Фрагмент «Чертежной книги Сибири» Семёна Ремезова | Фото: Национальная электронная библиотека

Электронная выставка "Изограф земли Сибирской" к 380-летию со дня рождения картографа, художника, зодчего Семёна Ремезова доступна на сайте Тюменской областной научной библиотеки им. Менделеева. С личностью и талантами знаменитого тоболяка познакомят представленные в обзоре издания.

Семён Ремезов известен как архитектор единственного в Сибири каменного кремля в Тобольске. В переписных книгах числился иконописцем, однако сам себя называл изографом в значении "живописец", "чертежник".

В историю отечественной и мировой науки Ремезов вошел прежде всего как картограф. Собранные им географические и картографические материалы он обобщил в трех уникальных атласах — "Хорографической книге Сибири" (1697–1711), "Чертежной книге Сибири" (1699–1701) и "Служебной чертежной книге" (1702–1730). Все они являются ценными памятниками русской картографии.

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# выставка , Семен Ремезов , ТОНБ

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