Жителей Тюменской области предупредили о телефонных мошенниках

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" (архив) Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" (архив)

На фоне вводимых Западом антироссийских рестрикций активизировались телефонные мошенники, которые предлагают жителям "спасти деньги от санкций", перевести деньги для помощи нуждающимся, а также оплатить услуги по телефону.

Лучший способ защиты от телефонных мошенников — прекращение разговора и самостоятельная проверка информации, считают эксперты.

В 2021 году, по данным областного управления МВД России, жертвами кибермошенников в Тюменской области стали около 5 тыс. жителей. Среди наиболее частых преступлений - телефонные и интернет-мошенничества. В общей сложности преступники похитили у тюменцев 425 млн рублей.

Эксперты МТС выпустили специальную памятку, следуя советам которой можно максимально обезопасить себя от тревожных звонков и не стать жертвой мошенников.

"Никогда не принимайте решений на фоне собственной паники, стресса, недопонимания каких-то деталей происходящего, - подчеркнуто в сообщении. - Козырная карта мошенника — ваше эмоциональное действие в условиях цейтнота. Всегда твёрдо требуйте время подумать, посоветоваться, если допускаете, что столкнулись с реальной проблемой, а не обманом. Просите перезвонить, написать через полчаса — этого зачастую хватает на то, чтобы немного прийти в себя, с кем-то поговорить, проверить факты".

Если в друзья к вам стучится кто-то симпатичный, то лучше всего проверить его аватар через поисковые системы. Во многих случаях мошенники не заморачиваются и ставят фото моделей, которые легко пробиваются через Google и Яндекс. Использование одного фото в профилях разных людей — тоже признак мошенничества. Ну, и помните — в интернете за симпатичным фото может скрываться вообще кто угодно.

Ни при каких обстоятельствах не следует называть секретные данные карты и коды, которые приходят на телефон. Все банки наперебой говорят, что не требуют от клиентов такой информации. Но когда мы волнуемся, забываем прописные истины.

Скептически относитесь ко всем сообщениям из разряда "Поздравляем! Вы выиграли…". Честные организаторы розыгрышей отправляют все призы за свой счёт или как минимум наложенным платежом. И не будьте, в конце концов, так наивны: никто из незнакомцев не горит желанием вас материально осчастливить.

Проверяйте достоверность информации о сборе денег для помощи нуждающимся перед тем, как отправить перевод. Рассуждайте так: "Да, я хочу помочь, но не мошеннику. Сначала все проверю".