Тоболяк убил собутыльника электрогитарой

| Фото: sledcom.ru | Фото: sledcom.ru

Тобольский городской суд рассмотрит уголовное дело в отношении местного жителя, обвиняемого в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем смерть потерпевшего. Как сообщает объединенная пресс-служба судебной системы Тюменской области, тоболяк 1991 года рождения до смерти избил собутыльника гитарой.

Трагедия произошла ночью 15 января в доме по ул. Доронина в Тобольске. 37-летний мужчина выпивал со своими товарищами, при этом он весь вечер конфликтовал с ранее судимым подозреваемым. Ночью ссора переросла в драку, обвиняемый схватил стоявшую возле дивана электрогитару и начал наносить ей оппоненту удары по голове.

Избитого увезли в больницу, где он впал в кому, а позднее скончался от отека головного мозга и открытой черепно-мозговой травмы. Вскоре подозреваемый был задержан и дал признательные показания.