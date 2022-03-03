Владимир Чейметов: Тюменская область полностью обеспечивает себя основными продуктами питания

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Тюменская область полностью обеспечивает свои потребности в основных продуктах питания. Излишки экспортирует и продает в другие территории. Об этом сказал заместитель губернатора, директор областного департамента АПК Владимир Чейметов.

По его словам, благодаря программе импортозамещения наша страна не только полностью обеспечила внутреннюю потребность в продуктах питания, но и стала активным игроком на международном рынке.

"Тюменцы на 100 процентов обеспечены молочной продукцией. Более того, валовое производство молока в сельхозпредприятиях в прошлом году увеличилось на 2,2 процента. Расширился ассортимент, вырос объем выпуска масла, сыров", - уточнил Владимир Чейметов.

Несмотря на засуху прошлого года, удалось обеспечить валовый сбор картофеля на уровне 2020 года. Обеспеченность только по этому продукту составляет 267%.

За 2021 год Тюменская область увеличила производство мяса на 29%. В том числе, за счет открытия нового предприятия по производству мяса бройлера, которое за год произвело 38 тыс. тонн продукции.