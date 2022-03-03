Участники железнодорожного круиза "В Сибирь" побывают в Тюмени и Тобольске

| Фото: сообщество Visit Tyumen во ВКонтакте | Фото: сообщество Visit Tyumen во ВКонтакте

Тюмень, Тобольск, Москва, Казань и Пермь вошли в состав железнодорожного круиза "В Сибирь". Он стартует 5 марта в столице России, завершится там же 10 марта, сообщает региональное агентство туризма и продвижения.

Инициатором создания туристического маршрута стала компания РЖД. Тур рассчитан на 6 дней и 5 ночей. Поезд отправится из Москвы 5 марта. На следующий день, 6 марта, он прибудет в Казань, где туристов ждут экскурсии и прогулки по городу.

7 марта путешественники приедут в Тюмень. Здесь отдыхающие побывают на экскурсии в доме-музее Г. Е. Распутина в селе Покровском, искупаются в термальных источниках Тюмени, попробуют блюда сибирской кухни, а также совершат обзорную экскурсию по городу.

8 марта туристы посетят Свято-Знаменский Абалакский мужской монастырь и туристский комплекс "Абалак", прогуляются по территории Тобольского кремля и Базарной площади, посетят музей "Дворец наместника" и Музей Семьи Императора Николая II. Завершат знакомство с городом в тематическом парке "Тобол".

Последним городом железнодорожного круиза станет Пермь. А уже 10 марта туристы вернутся в Москву.