Участники тюменского фестиваля "ИнтерКиндер" узнают об азиатской культуре

| Фото: ИнтерКиндер | Фото: ИнтерКиндер

IV фестиваль детской книги и детского творчества "ИнтерКиндер" начнется 17 марта в Тюменской областной научной библиотеке им. Д. И. Менделеева. Фестиваль пройдет в три этапа и будет посвящен культуре, традициям трех азиатских стран: Китайской Народной Республике, Японии, Республике Корея.

Первый этап "Логово дракона" пройдет с 17 по 18 марта и будет посвящен Китаю, 9–10 июня - второй этап "Путь самурая" о Японии, 21–22 сентября - "В стране неугасимого цветка", Южной Корее.

Гостей фестиваля ждут демонстрации восточных боевых искусств, литературная видео гостиная "Японские традиции и культура", мастер-класс по написанию китайских иероглифов "Калейдоскоп таинственных знаков", косплей-шоу, концерт "Корейская симфония", игра-путешествие "Волшебные сказки Китая" и другое.

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