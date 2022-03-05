Ролик Visit Tyumen участвует в международной выставке MITT

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Проголосовать за ролик, снятый в Тюменской области, можно на сайте Международной туристической выставки MITT, которая пройдет с 15 по 17 марта.

Над видео, продолжительность которого составляет чуть более двух минут, работала команда Visit Tyumen. На кадрах семья с маленьким ребенком, которые посещают аквапарк "ЛетоЛето". В видеоролике показаны достопримечательности и улицы городов региона. Видеоряд сопровождается песней со словами "Приезжай в Тюмень".

Организаторы выставки MITT запустили "Конкурс видеороликов регионов России". Он проводится ежегодно. Участие в конкурсе 2022 года принимают более 30 работ.

Инна Пахомова