В Тюмени пройдет фестиваль кейсов и решений для кванторианцев

| Фото: Дворец творчества и спорта "Пионер" | Фото: Дворец творчества и спорта "Пионер"

Масштабный фестиваль кейсов и решений "КвантоФест" пройдет на "Кванторианских каникулах" 25 марта, сообщает Дворец творчества и спорта “Пионер”.

Событие пройдет в заключительный образовательный день каникулярной смены впервые. Присоединиться к нему смогут не только участники смены “Кванторианских каникул”, но и все, кто интересуется техническим прогрессом, уже активно ведет работу или только планирует развиваться в этом направлении. Фестиваль ориентирован на детей и подростков, родителей, педагогов общего и дополнительного образования.

Событие пройдет в очном и дистанционном форматах. Жители всех муниципалитетов области увидят презентацию VR-тренажера для лыжников и биатлонистов, разработанного обучающимися детского технопарка "Кванториум" в партнерстве с Олимпийским советом Тюменской области при грантовой поддержке губернатора Тюменской области.

Также они узнают о кейсовых решениях от участников "Кванторианских каникул", присоединятся к мастер-классам, которые проведут наставники смены и кванторианцы. Зрителям будут доступны встречи с представителями регионального научного сообщества в формате Всероссийского проекта "Классные встречи РДШ".

Для участия в "КвантоФесте" необходимо до 20 марта подать заявку, заполнив форму по ссылке.

Отметим, первая в этом учебном году смена “Кванторианских каникул” пройдет на базе детского технопарка "Кванториум" ДТиС "Пионер" с 21 по 26 марта.