Росавиация рекомендовала отечественным авиакомпаниям ограничить рейсы за рубеж

| Фото: сообщество "Мой Аэрофлот" во ВКонтакте | Фото: сообщество "Мой Аэрофлот" во ВКонтакте

Российские авиакомпании приостанавливают вылеты по международным направлениям с 6 по 28 марта.

Как сообщается в официальном заявлении Ростуризма и Росавиации, ввиду рисков изъятия воздушных судов, российские авиакомпании и туроператоры вынуждены корректировать свои зарубежные программы, в том числе чартерные.

Так, с полуночи 6 марта выполнять зарубежные рейсы из России смогут только те российские авиакомпании, у которых есть самолеты, по которым отсутствуют риски изъятия в иностранных аэропортах. Также совершать полеты из России за рубеж смогут иностранные авиакомпании, базирующиеся в странах, которые не ограничили воздушное пространство для России.

Как передает Ростуризм, возможны задержки, переносы и отмены зарубежных рейсов российских авиакомпаний. Иностранные авиакомпании также могут вносить изменения в свою полетную программу по независящим от нас причинам.

В частности, туристический оператор "Библио Глобус" опубликовал объявление об отмене пассажирских рейсов: Москва - Дубай, Екатеринбург - Дубай, Санкт-Петербург — Дубай, Москва — Хургада, Екатеринбург — Хургада, Санкт-Петербург — Хургада, Москва - Шарм-эль-Шейх, Екатеринбург - Шарм-эль-Шейх, Санкт-Петербург - Шарм-эль-Шейх, Москва - Гоа.

Пассажирам, находящимся в настоящее время на отдыхе, поясняется, что в ближайшее время их проинформируют представители ООО "Библио-Глобус Туроператор" о времени и дате вылета специальных эвакуационных вывозных рейсов. Туристов просят внимательно следить за информационными сообщениями представителей, а также индивидуальным информированием по контактным данным, указанным в бронировании.

Аэрофлот информирует о временной приостановке выполнения всех международных рейсов с 8 марта в связи с возникновением дополнительных обстоятельств, препятствующих выполнению полётов. Отмена также касается международных направлений в расписании авиакомпаний "Россия" и "Аврора" (рейсы в диапазоне SU5400-5799 и SU5950-6999).

"Для снижения рисков невозможности использования обратных рейсов в Россию для граждан РФ, Аэрофлот, начиная с 6 марта, прекращает допуск на международные рейсы пассажиров, имеющих авиабилеты в обе стороны полета с обратным участком в РФ в период после 8 марта 2022 года. Пассажиры международных рейсов с гражданством РФ и авиабилетами в одну сторону с вылетом из РФ будут приниматься к перевозке до момента прекращения полетов. Пассажиры отменённых международных рейсов могут оформить полный возврат стоимости авиабилета", - сообщает перевозчик.

Пассажиры международных рейсов с гражданством РФ, находящиеся за рубежом и имеющие на руках авиабилеты в две стороны полёта с использованным полётным сегментом из РФ, могут обратиться к перевозчику за переоформлением обратного сегмента в Россию до момента прекращения полётов.

Для граждан РФ, которые к моменту прекращения полётов будут оставаться за рубежом, авиакомпания приложит максимальные усилия по организации их возвращения в Россию, говорится в обращении Аэрофлота.

Ростуризм обращает внимание туристов, которые собираются за рубеж, на необходимость учитывать новые обстоятельства при планировании поездок и внимательно следить за всеми изменениями – ситуация меняется очень быстро. Организованным туристам необходимо держать постоянную связь со своим туроператором, а самостоятельным - с авиакомпанией.

"Туристов, которые уже находятся за рубежом, также просим держать постоянную связь со своими туроператорами и авиакомпаниями, говорится в обращении Ростуризма. - При этом туристам, испытывающим сложности с возвращением в Россию, рекомендуем заполнить нашу форму обратной связи на Госуслугах. Также просим учитывать, что, к сожалению, согласование специальных рейсов со странами, закрывшими для нас "небо" - процесс долгий. Поэтому, если у вас есть возможность и нет времени ждать, самый быстрый и оптимальный вариант - самостоятельно взять билет через третьи страны. Варианты маршрутов – в нашей совместной с Росавиацией памятке.

Кроме того, в сложившихся условиях Ростуризм рекомендует туроператорам в сфере выездного туризма: "С 00:00 по московскому времени 6 марта реализовывать и отправлять исключительно в такие туры за рубеж, которые включают перевозку воздушными судами авиакомпаний, не затронутыми ограничениями. А именно – российскими авиакомпаниями, у которых есть самолеты, по которым нет рисков изъятия борта за рубежом, а также иностранными авиакомпаниями, базирующимися в странах, не закрывших для нас "небо". Если зарубежные туры включают перелет авиакомпаниями, не отвечающими этим условиям, мы рекомендуем туроператорам временно приостановить их продажу".

В этой связи туристы по согласованию с туроператорами вправе перенести сроки поездки на любые удобные туристу даты в течение года с выбором другого направления для отдыха, если это необходимо; заменить в туре авиаперевозчика, если имеется такая необходимость и возможность у туроператора; подобрать другое решение, максимально учитывающие взаимные интересы обеих сторон.

Для удобства туристов Ростуризм с ОНФ запустили кол-центр по номеру 8-800-200-34-11. Линия работает ежедневно с 8 до 20 часов по московскому времени. Звонок бесплатный.