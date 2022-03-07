Тюменские паралимпийцы вернулись домой

Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Тюменские спортсмены, входившие в состав сборной России на Паралимпийских играх в Пекине, прибыли в аэропорт Рощино рано утром 7 марта. Напомним, вся российская команда была отстранена от участия в соревнованиях без внятного объяснения причин.

"Вы - на самом деле чемпионы. Мы ни на секунду не сомневались, что вы были настроены на самые высокие достижения. Очень переживаем, что так получилось. Но, несмотря ни на что - спасибо вам за героические подвиги", - приветствовал паралимпийцев директор областного департамента физкультуры, спорта и дополнительного образования Евгений Хромин.

Сначала расстроились, но пережили и вернулись домой - прокомментировал тюменский паралимпиец, лыжник Станислав Чохлаев. "Будем двигаться дальше, готовиться к другим соревнованиям", - сказал он.

"Сначала было потрясение, шок. Не хотелось верить в это. Спасибо команде, тренерам, всем, кто поддерживал и болел за нас", - добавила лыжница Марина Галицына.

Напрмним, на Паралимпиаде в Тюмени должны были выступать пять представителей Тюменской области - Марина Галицына (лидер Максим Пирогов), Вера Хлызова (лидер Наталья Якимова), Юлия Смирнова (лидер Роман Тарасов), Станислав Чохлаев (лидер Олег Колодийчук), Николай Полухин (лидер Березин Эдуард).

"Не нужно расстраиваться. Конечно, такие события выбивают спортсменов из колеи. Наши ребята хорошо подготовлены и были настроены на победу. Необходимо поддержать их, пожелать им успехов в дальнейших занятиях спортом", - подчеркнула встречавшая тюменских паралимпийцев в аэропорту директор областной спортивной школы олимпийского резерва по лыжным гонкам и биатлону, олимпийская чемпионка Луиза Носкова.

Евгений Бабенко