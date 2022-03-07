Андрей Пантелеев: тур "В Сибирь" оставит неизгладимые впечатления у гостей Тюменской области

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Маршрут "В Сибирь", объединяющий Москву, Казань, Тюмень, Тобольск и Пермь, оставит неизгладимые впечатления у туристов. Так считает заместитель губернатора Тюменской области Андрей Пантелеев.

Идея запустить экспресс-маршрут по Сибири зародилась в 2019 году. Но в связи с пандемией к реализации проекта приступили в 2022 году.

"Сотрудничество Тюменской области с РЖД началось еще с проекта "Императорский маршрут". На сегодня у нас есть 14 вагонов, брендированных под " Императорский маршрут" и Visit Tyumen. Ранее мы предлагали маршрут с посещением Сибири. Идея возникла в 2019 году, пандемия нас остановила, но вот сегодня мы уже встречаем первый экспресс-маршрут", – сказал Андрей Пантелеев.

Первых участников тура торжественно встречали на железнодорожном вокзале Тюмени днем 7 марта. Для гостей региона в рамках круиза "В Сибирь" подготовили программу, которая позволит окунуться в колорит Сибири и познакомиться с основными направлениями и достопримечательностями. "В первую очередь расскажем о наших основных брендах, например, первый город Сибири - Тюмень. Здесь мы знакомим с таким направлением как термальные источники. Сегодня у наших гостей будет возможность испробовать на себе целебную силу термального подземного моря. Еще одна интересная локация – частный музей имени Григория Распутина. У гостей появится возможность присесть на легендарный венский стул. Яркая программа ожидает туристов в древней столице Сибири. Им покажут основные места, музейные объекты, где можно познакомиться с историей управления Сибирью, освоения этой большой территории", – рассказала директор департамента потребительского рынка и туризма Тюменской области Мария Трофимова.

После Тюменской области путешественники отправятся в Пермский края, где их ждет своя программа. Локации и экскурсии меняются каждый день, тем и интересен этот тур, подчеркивает Мария Трофимова. За короткий промежуток времени гости имеют возможность познакомиться с несколькими городами нашей страны.

"Важно развивать это направление сейчас. В туризме нужно задействовать все транспортные потоки. В прошлом году мы принимали чартерные рейсы. В этом уже построен график на год в зависимости от сезонов. Наш регион стоит на Транссибирской железнодорожной магистрали, не воспользоваться сотрудничеством с "РЖД Тур" и не запустить круизы было бы странно. Сегодня мы встречаем пилотный поезд, ожидаем, что в перспективе весенне-летнего сезона эти поезда будут курсировать на постоянной основе", – добавила она.

Глава города Руслан Кухарук, присутствовавший на встрече первого поезда "В Сибирь", отметил, что Тюмень всегда рада гостям, здесь есть разные туристические направления. Ранее, по его словам, в региональной столице преобладал деловой туризм – люди приезжали в командировки и могли посмотреть город. " Несколько лет назад совместно с правительством Тюменской области взят курс на продвижение нашего исконного продукта – термальные источники. Сегодня слова "Тюмень" и "термальные источники" неотделимы. Многим гостям интересно посмотреть в нашем городе и исторические объекты. И еще одно направление, являющееся для нас приоритетным, – это развитие креативных индустрий. Создаются условия, чтобы представители креативного бизнеса находили здесь возможность не только познакомиться с нашими продуктами, но и рассматривали Тюмень как базу для ведения своего дела", – заключил Руслан Кухарук.

Инна Пахомова