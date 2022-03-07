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Член областного студсовета Варвара Баева призывает не бояться антироссийских санкций

Общество, 21:18 07 марта 2022

Фото: ИА "Тюменская линия"

Можно жить и под санкциями - такое мнение высказала на своей странице в соцсети член студенческого Совета Тюменской области Варвара Баева.

"Каждый день слышу про санкции. Начиная с 2000 года, их было порядка 10 волн! Да, сейчас Visa и Mastercard ввели свои ограничения, но последние новости говорят нам о том, что многие банки готовят к выпуску совместные карты двух платежных систем: нашей российской "Мир" и китайской "UnionPay". Кстати, последняя работает в 180 странах", - напомнила она своим подписчикам.

Кроме того, как говорит Сбербанк, картой "Мир" можно пользоваться не только в России, также в Турции, ОАЭ, Вьетнаме, Армении, Белоруссии , Узбекистане, Киргизии, Таджикистане, Казахстане, Южной Осетии, Абхазии и Кипре, отметила Варвара Баева.

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