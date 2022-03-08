Александр Ремезков обратился к тюменским женщинам в День 8 Марта

Фото: партии «Справедливая Россия – за правду» Фото: партии «Справедливая Россия – за правду»

Главным богатством нашей страны всегда были и остаются ее женщины. Об этом заявил депутат Госдумы РФ от партии "Справедливая Россия" Александр Ремезков, поздравляя тюменских женщин с Днем 8 Марта.

"Прекрасные, талантливые, сильные духом, вы вдохновляете на подвиги мужчин и сами совершаете великие дела. Верные, любящие и заботливые, вы храните тепло домашнего очага и обеспечиваете надежный тыл. С вашей поддержкой мы преодолеем все испытания ради свободы и процветания нашей Родины, ради благополучия наших семей", - обратился к женщинам парламентарий.

Александр Ремезков пожелал женщинам крепкого здоровья, счастья, хорошей погоды в домах и только мирного неба над головой.