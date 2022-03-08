Украинские неонацисты используют мирных жителей в качестве живого щита

Российские войска в ходе спецоперации на Украине. Скрин видео Минобороны РФ Российские войска в ходе спецоперации на Украине. Скрин видео Минобороны РФ

Вооруженные формирования украинских неонацистов вопреки международному праву и принципам гуманизма используют мирных жителей, как живой щит, отмечают эксперты, анализируя ход военной спецоперации, которую проводит Россия.

При этом российские войска по-прежнему не наносят ударов по гражданской инфраструктуре, целью являются исключительно военные объекты и узлы сопротивления противника, подчеркивают специалисты.

Вот лишь один пример террористической тактики неонацистских батальонов на Украине. Вечером 6 марта на восточной окраине Мариуполя группа неонацистов из батальон "Азов" в составе около 20 автоматчиков пыталась выйти из города через позиции народной милиции ДНР, ведя перед собой около 150 мирных жителей, в том числе детей и женщин. Об этом рассказал РИА Новости помощник президента России Владимир Мединский. В ходе завязавшейся перестрелки 4 мирных жителей погибли, 5 были ранены.

По словам вырвавшихся из Мариуполя мирных жителей, обстановка в оккупированном националистами городе тяжелая. Люди прячутся в подвалах. Из-за отсутствия в домах электричества и газа они вынуждены готовить себе пищу на улице, на кострах. Боевики их разгоняют. По всем мирным жителям, пытающимся выходить из домов, националисты открывают огонь.

Люди на стенах и дверях домов вынуждены писать краской: "Не стреляйте, здесь дети!". Однако, нацисты, используя террористическую тактику, именно в домах с надписями "Не стреляйте – здесь дети!" разворачивают свои огневые точки, сообщил РИА Новости официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

При этом украинская делегация на переговорах с Россией всячески затягивает диалог.