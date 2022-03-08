Тюменка Ирина Гойда: Назрела необходимость сказать твердое "нет" фашизму

Фото со страницы Ирины Гойда в соцсети Фото со страницы Ирины Гойда в соцсети

"Я ZA!", написала на своей станице в социальной сети ВКонтакте молодая жительница Тюменской области Ирина Гойда.

"Информационный накал сегодня настолько высок и пестрит противоречивой информацией, что четкую позицию и понимание задач в отношении спецоперации на Украине должен иметь каждый гражданин России", - убеждена она.

Обеспечение безопасности государства и его граждан - главная задача нашей армии, исполняющей свой долг в рамках спецоперации, считает Ирина Гойда.

"На территории Донбасса проживают сотни тысяч российских граждан - им восемь лет не давали мирно жить, работать, учиться. И это в центре Европы! Европа, которая, казалось бы, не должна забыть о фашизме, который с легкостью завоевал половину ее территории в прошлом веке, и только сила нашего народа остановила и уничтожила его высокой ценой жизней наших дедов! И снова ростки преступного режима прорастают у наших границ, под сомнение ставится НАША ПОБЕДА, которая не просто в нашей памяти, она в наших генах! Нельзя позволить другим опорочить эту память!", - уверена она.

Назрела необходимость сказать твердое "НЕТ" фашизму и всем, кто ему помогает, преследуя свои меркантильные интересы. Потому Ирина Гойда поддерживает Президента России Владимира Путина и его решение о проведении спецоперации на Украине.

"Восстановим мир на территориях Донецкой и Луганской народных республик и всей Украины - обеспечим безопасность нашего государства, нашей Родины!", - подчеркнула тюменка.