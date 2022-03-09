Обморозившего руки тюменца нашли лежащим у магазина
| Фото: департамент здравоохранения Тюменской области
С переохлаждением и обморожением обеих рук 40-летний тюменец попал в больницу 8 марта, сообщает пресс-служба станции скорой медицинской помощи.
В мороз мужчина вышел на улицу без перчаток, его нашли лежащим возле магазина сотрудники полиции и доставили в отделение.
Когда пострадавший от холода начал отогреваться в теплом помещении, его самочувствие ухудшилось. Дежурный отдела полиции сообщил диспетчеру службы 03, что он кричит от боли.
Необходимая медицинская помощь пациенту была оказана уже через восемь минут, затем его доставили в Областную клиническую больницу № 2.