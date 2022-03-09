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Обморозившего руки тюменца нашли лежащим у магазина

Происшествия, 15:56 09 марта 2022

департамент здравоохранения Тюменской области | Фото: департамент здравоохранения Тюменской области

С переохлаждением и обморожением обеих рук 40-летний тюменец попал в больницу 8 марта, сообщает пресс-служба станции скорой медицинской помощи.

В мороз мужчина вышел на улицу без перчаток, его нашли лежащим возле магазина сотрудники полиции и доставили в отделение.

Когда пострадавший от холода начал отогреваться в теплом помещении, его самочувствие ухудшилось. Дежурный отдела полиции сообщил диспетчеру службы 03, что он кричит от боли.

Необходимая медицинская помощь пациенту была оказана уже через восемь минут, затем его доставили в Областную клиническую больницу № 2.

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# обморожение , скорая помощь

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