Взрывного роста и дефицита товаров в УФО нет

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Стоимость и наличие продовольственных и непродовольственных товаров в розничной торговле находятся под постоянным контролем органов власти, сказал полномочный представитель президента России в Уральском федеральном округе Владимир Якушев на оперативном совещании с главными федеральными инспекторами.

Взрывного роста цен нет, дефицита также не наблюдается, однако некоторые позиции в последние дни пользуются особым спросом.

"При нынешнем курсе доллара и евро, при импортной составляющей цена на товары не может оставаться прежней. Но если пустить дело на самотек, когда стоимость сначала повысят оптовики, а затем розница, то вместо объективного удорожания мы получим ничем необоснованный рост. Чтобы этого не допустить важно правильно использовать имеющиеся инструменты. Своевременно выявлять факты необъективного повышения стоимости и подключать к этим ситуациям ФАС и прокуратуру", - подчеркнул Владимир Якушев.

Чем эффективнее будут пресекаться спекуляции, тем меньше будет социальное напряжение, отметил он. "Ведь замысел всех санкций - надавить на людей, спровоцировать панику и создать тем самым давление на власть. Поэтому очень много зависит сейчас от слаженной работы на местах", - акцентировал внимание Владимир Якушев.

Фото: uralfo.gov.ru Фото: uralfo.gov.ru

Еще одной важной темой стала ситуация на рынке труда. По данным на 4 марта, в УФО зарегистрировано 51,4 тыс. безработных. В банке вакансий - 145 тыс. рабочих мест.

Евгений Бабенко