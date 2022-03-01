Тюменцы выйдут на старт экстремального забега "Стальной характер"

| Фото: пресс-служба проекта "Стальной характер" | Фото: пресс-служба проекта "Стальной характер"

500 заявок поступило от желающих принять участие в масштабном забеге "Стальной характер", который пройдет на территории базы отдыха "Кулига-Парк" 12 марта.

Об этом корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" сообщили в пресс-службе проекта "Стальной характер".

Заявки поступили от бегунов в возрасте от 16 до 53 лет. Больше всего – участников 1991–1994 годов рождения.

11 марта – последний день, когда еще можно зарегистрироваться на сайте. На забег приглашают жителей города с любым уровнем физической подготовки. Участники преодолеют трассы с препятствиями длиной 3, 5, 7 и 9 км.

Организаторы разработали четыре варианта экстремальных трасс с тематическими препятствиями. Дистанции рассчитаны как для новичков в экстремальных забегах, так и для опытных бегунов.

Предусмотрено участие в двух форматах: индивидуальном и командном. Индивидуальный вариант подойдет для хорошо подготовленных спортсменов или для тех, кто предпочитает заниматься спортом самостоятельно. Командный формат предполагает участие в забеге с группой единомышленников – шесть человек.

Для участия в забеге необходимо иметь сертификат, подтверждающий наличие вакцинации от COVID-19 или перенесенной болезни. Также можно предоставить справку о наличии антител или ПЦР-тест, сделанный не позднее чем за 72 часа до события.

Инна Пахомова