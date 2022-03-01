Тюменские мотогонщики выступят на чемпионате по мотоциклетному спорту 12 марта

| Фото: департамент по спорту и молодежной политике администрации города Тюмени | Фото: департамент по спорту и молодежной политике администрации города Тюмени

Второй этап чемпионата и первенства города Тюмени по мотоциклетному спорту в дисциплине "Гонки на льду" пройдет 12 марта на мототреке спортивной школы "Старт XXI век", сообщает департамент по спорту и молодежной политике администрации города Тюмени.

"Зрителей ждут финальные заезды на мотоциклах без тормозов, с шипами 28 мм, объемом двигателя 500 куб. см, 60 л .с. Победителей в личных и командных зачетах сезона 2022 года определят по сумме очков", - подчеркнул директор спортивной школы "Старт XXI век" Андрей Утусиков.

В соревнованиях примут участие победители городских и областных соревнований, всероссийских турниров. Среди спортсменов бронзовый призер чемпионата России среди команд высшей лиги и Кубка России по мотогонкам на льду Алексей Утусиков, который представляет Республику Удмуртию и Тюменскую область.

Соревнования начнутся в 12 часов по адресу ул. Высотная 1, корп. 4.