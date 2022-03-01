  • 11 марта 202211.03.2022пятница
  • USD120,3785
    EUR132,9581
  • В Тюмени -24..-26 С 2 м/с ветер северо-восточный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса онлайн

Тюменские мотогонщики выступят на чемпионате по мотоциклетному спорту 12 марта

Спорт, 08:55 11 марта 2022

департамент по спорту и молодежной политике администрации города Тюмени | Фото: департамент по спорту и молодежной политике администрации города Тюмени

Второй этап чемпионата и первенства города Тюмени по мотоциклетному спорту в дисциплине "Гонки на льду" пройдет 12 марта на мототреке спортивной школы "Старт XXI век", сообщает департамент по спорту и молодежной политике администрации города Тюмени.

"Зрителей ждут финальные заезды на мотоциклах без тормозов, с шипами 28 мм, объемом двигателя 500 куб. см, 60 л .с. Победителей в личных и командных зачетах сезона 2022 года определят по сумме очков", - подчеркнул директор спортивной школы "Старт XXI век" Андрей Утусиков.

В соревнованиях примут участие победители городских и областных соревнований, всероссийских турниров. Среди спортсменов бронзовый призер чемпионата России среди команд высшей лиги и Кубка России по мотогонкам на льду Алексей Утусиков, который представляет Республику Удмуртию и Тюменскую область.

Соревнования начнутся в 12 часов по адресу ул. Высотная 1, корп. 4.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# гонки на льду , мотоспорт

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
09:28 11.03.2022Чемпионат по пауэрлифтингу соберет в Тюмени более 100 атлетов
08:55 11.03.2022Тюменские мотогонщики выступят на чемпионате по мотоциклетному спорту 12 марта
08:26 11.03.2022"Здоровый десант" высадится в Тюмени 12 марта
16:52 10.03.2022В Тюмени молодые спортсмены примут участие в соревнованиях по гиревому спорту