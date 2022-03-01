Тюменца отправили на 10 лет в колонию за драку, в которой погиб мужчина

| Фото: mvdmedia.ru | Фото: mvdmedia.ru

10 лет лишения свободы проведет мужчина 1993 года рождения в исправительной колонии строгого режима по решению Калининского районного суда Тюмени. Он признан виновным в причинении тяжкого вреда здоровью, которое повлекло смерть пострадавшего, сообщает Объединенная пресс-служба судебной системы Тюменской области.

Инцидент произошел вечером 11 июля 2021 года. Нетрезвый мужчина возвращался домой через сквер Юности. Около 21 часа он увидел на скамейке пьяную компанию из знакомых молодых людей.

По словам подсудимого, они его окликнули и почему-то стали оскорблять и угрожать убийством. Особенно не выбирала слов оказавшаяся среди мужчин нетрезвая женщина. Тюменец схватил ее и одного из мужчин за шиворот и уронил на асфальт. Но они продолжали его оскорблять и пытаться ударить. Тогда он разозлился и несколько раз ударил обоих ногой по голове. По словам потерпевших, в конфликте был виновен сам подсудимый. Он первым стал грубить.

Мужчину, который заступился за даму, прохожий избил до потери сознания. Пострадавшего доставили в травматологию с диагнозом закрытая черепно-мозговая травма с отеком головного мозга. Не приходя в сознание, он скончался утром 27 июля.