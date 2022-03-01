Институты ТюмГУ приглашают школьников на день открытых дверей

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Институты ТюмГУ проводят день открытых дверей для абитуриентов в очной форме, сообщает управление стратегических коммуникаций вуза.

У школьников и их родителей есть возможность познакомиться с институтами, преподавателями, узнать все о поступлении, обучении и студенческой жизни, оценить серьезность подхода к образовательному процессу.

Институт химии ждет школьников 19 марта в 12 часов по адресу ул. Перекопская, 15а. Институт социально-гуманитарных наук (ул. Ленина, 23) встретит абитуриентов 20 марта в 11 часов. Финансово-экономический институт приглашает школьников 26 марта в 12 часов по адресу ул. Ленина, 16.

Зарегистрироваться можно по ссылке.