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Институты ТюмГУ приглашают школьников на день открытых дверей

Общество, 08:41 11 марта 2022

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Институты ТюмГУ проводят день открытых дверей для абитуриентов в очной форме, сообщает управление стратегических коммуникаций вуза.

У школьников и их родителей есть возможность познакомиться с институтами, преподавателями, узнать все о поступлении, обучении и студенческой жизни, оценить серьезность подхода к образовательному процессу.

Институт химии ждет школьников 19 марта в 12 часов по адресу ул. Перекопская, 15а. Институт социально-гуманитарных наук (ул. Ленина, 23) встретит абитуриентов 20 марта в 11 часов. Финансово-экономический институт приглашает школьников 26 марта в 12 часов по адресу ул. Ленина, 16.

Зарегистрироваться можно по ссылке.

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# абитуриенты , ТюмГУ

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