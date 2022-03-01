Жители Тюменской области нарисуют открытки к 9 Мая

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Жители Тюменской области могут поучаствовать в Международном конкурсе рисунков "Открытка Победы".

Открытка может быть выполнена в любой художественной технике (масло, акварель, тушь, карандаши, мелки, гуашь, коллаж, компьютерная графика).

Все рисунки войдут в онлайн-выставку Музея Победы, которая откроется 20 апреля на официальном сайте музея. До 30 апреля интернет-пользователи смогут проголосовать за любую понравившуюся открытку. Пять рисунков, набравшие наибольшее количество голосов в каждой возрастной категории, станут победителями в номинации "Приз зрительских симпатий". Работы победителей станут основой для лимитированной серии праздничных открыток.

Подать заявку и узнать более подробную информацию можно по ссылке. Итоги конкурса подведут 12 мая.