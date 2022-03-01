Стоматолог перепутал антисептик и аммиак, пациентке потребовалась операция

| Фото: mvdmedia.ru | Фото: mvdmedia.ru

Направлено в суд уголовное дело в отношении тюменского частного стоматолога, подозреваемого в ненадлежащем исполнении профессиональных обязанностей. После удаления зуба у его пациентки оказалось обезображено лицо, сообщает СУ СК РФ по Тюменской области.

Следствие установило, что в ноябре 2020 года врач по неосторожности при обработке раны вместо антисептического средства применил раствор аммиака, что вызвало химический ожог верхней челюсти.

Чтобы скрыть это от пациентки, стоматолог рекомендовал женщине лечиться дома под его наблюдением. Однако несвоевременная госпитализация стала причиной гнойного воспаления мягких тканей.

После обращения в лечебное учреждение, женщине экстренно провели операцию. Потерпевшей был причинен тяжкий вред здоровью, выразившийся в неизгладимом обезображивании лица.

В настоящее время уголовное дела в отношении стоматолога с обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.