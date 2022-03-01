Турфирма заплатит тюменке 200 тысяч рублей за сорванный отдых в Турции

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

200 тыс. рублей заплатит тюменке турфирма за сорванный отпуск в Турции, сообщает объединенная пресс-служба судебной системы Тюменской области.

Как известно из материалов дела, летом 2020 года женщина приобрела на семью из четырех человек за 220 тыс. рублей путевку в Турцию на 10 суток с вылетом из Тюмени 6 августа.

Однако в связи со осложнившейся эпидемиологической обстановкой по ее заявлению агентство перебронировало тур на 5 августа 2021 года.

Напомним, тогда Ростуризм рекомендовал туристам временно воздержаться от поездок за пределы страны до нормализации ситуации. Женщине так и не удалось реализовать загранпутевку, для покупки которой ей пришлось взять кредит.

В связи с распоряжением правительства РФ о возвращении туристам денег, тюменка направила фирме претензию о возврате средств. Турфирма не вернула ей деньги и женщине пришлось обращаться в суд.