В Тюмени мужчина пытался унести из магазина кофемашину стоимостью 50 тысяч рублей

| Фото: mvdmedia.ru | Фото: mvdmedia.ru

Кофемашину стоимостью более 50 тыс. рублей пытался вынести из магазина бытовой техники в Тюмени мужчина 1996 года рождения. Его задержали полицейские, сообщает пресс-служба УМВД РФ по Тюменской области.

"Полицейским он пояснил, что хотел похитить товар, а после сдать технику в комиссионный магазин. Оперативники установили причастность задержанного к аналогичным кражам. Так, несколькими днями ранее злоумышленник из торговых центров города похитил мобильный телефон и еще одну дорогую машину для приготовления кофе и сдал бытовую технику в комиссионный магазин", — рассказали в пресс-службе ведомства.

Возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 158 УК РФ "Кража". Злоумышленнику грозит до двух лет лишения свободы.